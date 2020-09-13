Kaza, Orhaneli ilçesi Mahaller Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oğlu Muhammet Apak (23) ile tarladan dönen Halim Apak, virajlı ve çakıllı olan yolda traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörden baba atlayarak kurtulurken, aracın yan tarafında oturan oğlu traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Traktörün altında kalan genç feci şekilde can verdi
13.09.2020 - 17:25 | Son Güncelleme: 13.09.2020 - 17:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’da devrilen traktördeki baba kendini atarak kurtulurken oğlu hayatını kaybetti.
Kaza, Orhaneli ilçesi Mahaller Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oğlu Muhammet Apak (23) ile tarladan dönen Halim Apak, virajlı ve çakıllı olan yolda traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörden baba atlayarak kurtulurken, aracın yan tarafında oturan oğlu traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,traktör kazası,kaza,
731598 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/731598.aspx
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