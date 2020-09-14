Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde 7 gün önce kaybolan ve ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 51 yaşındaki Fuat Baz'ın cansız bedeni yakınları tarafından yapılan aramada su kuyusunda bulundu. Baz'ın yakınları durumu sağlık, güvenlik ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede peyzaj işiyle uğraşan Baz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı arama kurtarma ekibi tarafından yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu su kuyusundan çıkarılan ceset morga kaldırıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kayıp esnafın cansız bedeni su kuyusunda bulundu
14.09.2020 - 18:42 | Son Güncelleme: 14.09.2020 - 18:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Erdemli ilçesinde 7 gündür kayıp olan esnaf, iş yeri yakınındaki su kuyusunda ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde 7 gün önce kaybolan ve ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 51 yaşındaki Fuat Baz'ın cansız bedeni yakınları tarafından yapılan aramada su kuyusunda bulundu. Baz'ın yakınları durumu sağlık, güvenlik ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede peyzaj işiyle uğraşan Baz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı arama kurtarma ekibi tarafından yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu su kuyusundan çıkarılan ceset morga kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kayıp esnaf,cansız beden,su kuyusu,
731853 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/731853.aspx
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