Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza; dün gün gece yarısı Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesi Kocaöz kasabası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Manav’ın kullandığı 03 AAZ 553 plakalı motosiklet, Bolvadin istikametine seyir halinde iken Ekrem Sakarya idaresindeki 03 EN 656 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmail Manav (28) ve motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi Berat Manav (19) ağır yaralandı.



Kardeşlerden biri olay yerinde hayatını kaybederken diğeri de ambulans ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne götürüldüğü sırada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.



Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.