Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Nalçik Bulvarı'nda Nevzat Pehlivan'ın kullandığı 38 HP 722 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz tespit edilemeyen 38 EY 271 plakalı otomobil çarpıştı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yeri polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Pehlivan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü
20.09.2020 - 01:43 | Son Güncelleme: 20.09.2020 - 01:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : kayseri,kayseri kaza,trafik kazası,
733094 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/733094.aspx
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