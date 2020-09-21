Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu’ya bağlı Demirşeyh Köy yolunda meydana geldi. Hankozlusu Köyü’nden Demirşeyh Köyü istikametine seyir halinde olan Salih Aygüneş (44) yönetimindeki 06 BKA 63 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Salih Aygüneş ile otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Aygüneş (70) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Emine Aygüneş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.



Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.