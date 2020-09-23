Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastanede sekreter olarak çalışan 45 yaşındaki Kemal Kaynar, yakalandığı korona virüs nedeniyle tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde entübe olarak tedavisi devam eden Kaynar, doktorların uyguladığı tedavi sonucu 33 gün sonra çıktı. Yoğun bakımdan sedye ile çıkışında Kaynar, doktorların ve mesai arkadaşlarının alkışları ile normal servise alındı.