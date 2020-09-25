Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Beylikdüzü’nde 38 yaşındaki Kübra Boyraz’a botoks yapmak suretiyle ölümüne sebep olan 5 şüpheliye yönelik Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ortaya çıkan yeni delil ve ifadeler üzerine 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında aranan zanlılardan 2’sinin İzmir’in Menemen ilçesinde polis tarafından yakalandığı kaydedildi. Aralarında operasyonu gerçekleştiren doktor Öner Ö.’nün de olduğu 3 firarinin yakalanması için operasyonun sürdüğü öğrenildi.