Şeker Fabrikası Camii'nde uzun yıllar görev yaptıktan sonra yaklaşık 5 yıl önce emekli olan Celal Tilgen (69), rahatsızlıklarından dolayı Turgut Özal Tıp Merkezi’nde ve Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesinde tedavi gördü. Son olarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tilgen'in Covid-19 rahatsızlığından öldüğü öğrenildi. Görev yaparken verdiği vaazlarla sık sık gündeme gelen ve "Şeker Hoca" olarak tanınan Celal Tilgen, 2009 yılında domuz gribi nedeniyle Şeker Fabrikası Camii'nde görev yaparken maske ile vaaz vermesi ile dikkat çekmişti.
Şeker Hoca Covid-19’dan hayatını kaybetti
28.09.2020 - 19:00 | Son Güncelleme: 28.09.2020 - 19:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya’da "Şeker Hoca" olarak bilinen emekli din görevlisi Celal Tilgen, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Malatya,Şeker Hoca,koronavirüs,
735130 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/735130.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER