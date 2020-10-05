Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saat 21.00 sıralarında Petkim içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, HCL asit tankının yarılması sonucu içerisinde bulunan asit madde 3 işçinin üzerine döküldü. Durumu gören diğer işçiler tarafından 112 acil servisine haber verildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılardan Cem C., ve Mahmut Ç., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Ümit G., ise Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Öte yandan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne akın eden yaralıların yakınlarının hastanede endişeli bekleyişleri devam ediyor.