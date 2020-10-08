Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Erdemir’in desteği ile iki yıl önce üretimine başlanan Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A'nın üretim ve test aşamaları tamamlandı. Grizu-263 cep uydusu Aralık 2020'de Amerika Birleşik Devletleri'nden Space X Falcon 9 roketi ile ABD’nin Florida eyaleti Cape Canaveral Fırlatma Üssü’nden uzaya gönderilecek. 1992 yılında meydana gelen 263 işçinin öldüğü grizu patlamasından ismini alan 'Grizu 263' uzay takımı ve 'Grizu 263A' cep uydusu, uzayda dört yıl görev yapacak. Cep uydunun fırlatılmasına ilişkin detaylar veren takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun, ekiplerinin ulusal ve uluslararası alanda bir çok başarı elde ettiğini söyledi. Dursun "Üretim, tasarım ve test aşamalarının hepsi tamamlandı. Uydumuz İskoçya'da fırlatıcı firmaya teslim edildi. 525 kilometre alçak dünya yörüngesine yerleştirilecek. Heyecanla aralık ayını bekliyoruz. Zonguldak ve uzayı bir araya getirdik. Arkadaşlarımızla gece gündüz istisnasız çalıştık. Sonunda başardık" diye konuştu.