Metroloji Genel Müdürlüğünden İstanbul’da bu gün ve yarın için il genelinde şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapılmasının ardından aracını dışarıda bırakma durumunda olan vatandaşlar önlem almaya başladı. İstanbul’da bir vatandaş ise diğer yöntemlerden farklı olarak mutfakta bir ürünü kapatır gibi aracının tamamını streç ile sarmalayarak yağmur ve doluya karşı önlem aldı. Streç ile kaplanan araç görenleri şaşkına çevirdi.
Aracını doludan korumak isteyen sürücüden sıra dışı yöntem: Otomobili streç ile sardı
08.10.2020 - 15:43 | Son Güncelleme: 08.10.2020 - 16:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbullu muhtemel bir doluya karşı araçlarını halı, battaniye, branda ve dışarıdan aldıkları inşaat malzemeleriyle korumaya çalıştı. En ilginç yöntem, otomobilini streçle saran sürücüden geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,Metroloji Genel Müdürlüğü,
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