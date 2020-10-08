Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Metroloji Genel Müdürlüğünden İstanbul’da bu gün ve yarın için il genelinde şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapılmasının ardından aracını dışarıda bırakma durumunda olan vatandaşlar önlem almaya başladı. İstanbul’da bir vatandaş ise diğer yöntemlerden farklı olarak mutfakta bir ürünü kapatır gibi aracının tamamını streç ile sarmalayarak yağmur ve doluya karşı önlem aldı. Streç ile kaplanan araç görenleri şaşkına çevirdi.