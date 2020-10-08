Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüse karşı alınan önlemleri denetleyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, denetimini kentte bulunan bir alışveriş merkezinde sürdürdü. Vali Köşger’e denetimde İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop da eşlik etti. Alışveriş merkezine girişte ateşi ölçülen Vali Köşger, kapıdaki görevlilerden de alınan önlemlerle ilgili bilgi aldı.

Alışveriş merkezinde alınan tedbirlerden memnun kaldığını söyleyen Köşger “Temizlik, maske ve mesafe kuralına uyulduğunu gördük. İzmirli hemşerilerimiz ve çalışanlarımız son derece duyarlı. Herkesten aynı duyarlılık düzeyini göstermelerini rica ediyorum. Bu virüsle hep birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

İzmir özelinde koronavirüs vaka sayısı konusunda da açıklama yapan Köşger “Sağlık Bakanımızın ifade ettiği yüzde 26’lık azalma gerçekleşti ama burada bir sabitlenme oldu. Onu daha da aşağı çekmeye çalışıyoruz. Artış yok ama sabitlenme var. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz” diye konuştu.