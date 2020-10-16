Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Özdilek köprülü kavşağı üzerinde meydana geldi. İlyas Aktaş idaresindeki odun yüklü kamyon, Bursa Ankara kara yolundan gelip, yan yoldan Alanyurt istikametine dönmek istediği sırada devrildi. Kamyon, Ferhat Demir'in kullandığı kamyonetin üzerine devrildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada yol trafiğe kapandı. Kazada kimsenin burnu bile kanamadı. Her iki araç sürücüsü de kazanın nasıl meydana geldiğini anlayamadıklarını söyledi. Kaza yapan araçlar çekici marifetiyle kaldırıldı.