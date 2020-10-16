Kaza Özdilek köprülü kavşağı üzerinde meydana geldi. İlyas Aktaş idaresindeki odun yüklü kamyon, Bursa Ankara kara yolundan gelip, yan yoldan Alanyurt istikametine dönmek istediği sırada devrildi. Kamyon, Ferhat Demir'in kullandığı kamyonetin üzerine devrildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada yol trafiğe kapandı. Kazada kimsenin burnu bile kanamadı. Her iki araç sürücüsü de kazanın nasıl meydana geldiğini anlayamadıklarını söyledi. Kaza yapan araçlar çekici marifetiyle kaldırıldı.
Odun yüklü kamyon devrildi, facianın eşiğinden dönüldü
16.10.2020 - 12:15 | Son Güncelleme: 16.10.2020 - 12:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın İnegöl ilçesinde odun yüklü kamyon, ana yolda ilerleyen kamyonetin üzerine devrildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada kimsenin burnu bile kanamadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,İnegöl,kamyon,
739355 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/739355.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER