Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon Ortahisar İlçe Nufus Müdürlüğü’nde bu yıl itibariyle nüfus kütüklerinde Temel, Fadime, Dursun isimlerine pek rastlanılmazken, Trabzonlular özellikle dizilerde yer alan oyuncuların isimlerini çocuklarını koyuyor. Trabzon Ortahisar İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne genelde Ömer Asaf, İdil, Yiğit, Alperen, Ömer Halis, Yaman, Zeynep, Kaan, Elif, Çakır, Polat gibi isimler ilk sırayı alırken, Temel, Fadime, Dursun isimleri pek tercih edilmiyor.

Öte yandan 2012 yılında Trabzon'un Arsin İlçe Belediye Başkanlığı yöreye özgü Temel ve Fadime gibi isimlerin unutulmaya yüz tutması üzerine aileler tarafından yeni doğan bebeklere verilmesi için bir kampanya başlatmış ve kampanya çerçevesinde yeni doğan bebeklere Temel, Dursun ve Fadime gibi isimlerden bir tanesi takan aileye altın hediye etmişti.