Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne’nin en işlek caddelerinden biri olan Saraçlar Caddesi koronavirüs salgını öncesi günlerini aratmadı. Çok sayıda Bulgaristan vatandaşının alışveriş yapmak için Edirne’ye akın etmesi, öğrencilerin okul çıkışı çarşı merkezinde gezmesi ve Edirnelilerin alışveriş yapmak için Saraçlar Caddesi’ne gelmeleri caddenin dolup taşmasına neden oldu.

Polis ekipleri tek tek uyardı

Edirne Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sık sık vatandaşlara koronavirüs tedbirleri kapsamında uyarılarda bulundu. Maske takma zorunluluğu bulunmayan Bulgaristan’dan alışveriş yapmak için Edirne’ye gelen çok sayıda Bulgar vatandaşının maske kuralına uymadığı görüldü. Uyarılara rağmen maske takmayanlara polis ekipleri tarafından tutanak tanzim edildi. Ekipler, sadece caddedeki vatandaşlara değil işyerlerine de uyarılarda bulundu. İşyerinde kalabalık halde bulunan vatandaşlar sosyal mesafe kuralı gereğince dışarıya çıkarıldı.

Gıda denetimleri de gerçekleştirildi

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinden oluşan ekipler de, kentteki fırın, lokanta, kafeterya gibi gıda işletmelerinde koronavirüs tedbirleri çerçevesinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, işletmeci ve çalışanlar koronavirüs salgınına karşı uyarıldı.

Kent merkezinde denetimler yoğun şekilde devam ediyor.