Zonguldak’ta koronavirüs tedbirleri sosyal mesafe ve maske uyarıları sıklıkla devam ediyor. Sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet edilse de bazı vatandaşların, maske takmadıkları görüldü. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan vatandaşlara tepki gösteren Mertcan Özdemir, "Gençler gerçekten umursamıyor. Acilen gençlere yasak gelmesi lazım. 65 yaş üzeri kurallara uyuyor ama gençler uymuyor. Acilen sıkı tedbirlerin gelmesi lazım" dedi.
"Kurallara uymazsak bizlerde hasta oluruz" diyen bir vatandaş, "Maske takıyorlar ve kurallara uyuyorlar. Psikolojimiz bozuldu ama kurallara uyarsak bir sorun yok. Kurallara uymazsak bizlerde hasta oluruz" diye konuştu.
Maske takan gençten maske takmayan gençlere tepki: Yasak gelmesi lazım
21.10.2020 - 20:39 | Son Güncelleme: 21.10.2020 - 20:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs tedbirlerine karşı Zonguldak halkının çoğunluğu maske ve sosyal mesafe kurallarına uyum sağlamaya çalışsa da bazı vatandaşların umursamaz tavırları dikkat çekiyor.
Zonguldak’ta koronavirüs tedbirleri sosyal mesafe ve maske uyarıları sıklıkla devam ediyor. Sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet edilse de bazı vatandaşların, maske takmadıkları görüldü. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan vatandaşlara tepki gösteren Mertcan Özdemir, "Gençler gerçekten umursamıyor. Acilen gençlere yasak gelmesi lazım. 65 yaş üzeri kurallara uyuyor ama gençler uymuyor. Acilen sıkı tedbirlerin gelmesi lazım" dedi.
Etiketler : zonduldak,koronavirüs,maske,
740657 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/740657.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER