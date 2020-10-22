İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1647 iş yeri denetlendi, 18 bin 104 kişi kontrol edildi. Denetimlerde karantina ihlali yapan 13, sosyal mesafe kuralına uymayan 4 ve maske takmayan 200 kişi ile tedbirlere uymayan 11 iş yeri ve ayakta yolcu taşıma kapasitesini aşan 2 sürücüye idari para cezası uygulandı. Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 53 şüpheli de yakalandı.
Kocaeli'de Covid-19 tedbirlerine uymayan 230 kişiye para cezası
22.10.2020 - 10:12 | Son Güncelleme: 22.10.2020 - 10:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 230 kişiye para cezası verildi. Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 53 şüpheli de yakalandı.
Kaynak: AA
Etiketler : kocaeli,denetim,koronavirüs,covid-19,
740768 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/740768.aspx
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