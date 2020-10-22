Kaza, Eskişehir-Ankara istikameti çevre yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, yol üzerinde bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucunda tırda maddi hasar oluşurken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bir süreliğine kontrollü olarak akan trafik, tırın çekilmesiyle normale döndü.
Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı
22.10.2020 - 11:28 | Son Güncelleme: 22.10.2020 - 11:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’de çevre yolu üzerinde kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durabildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : eskişehir,kaza,
740799 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/740799.aspx
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