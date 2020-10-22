Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Eskişehir-Ankara istikameti çevre yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, yol üzerinde bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucunda tırda maddi hasar oluşurken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bir süreliğine kontrollü olarak akan trafik, tırın çekilmesiyle normale döndü.