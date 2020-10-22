Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gedik mahallesinde pazarcılık yapan Y.Ö., kendisinden 10 liralık alışveriş yapan Y.Y.'nin 100 TL para verdiğini, kendisinin de 90 TL para üstü verdiği, şahıstan aldığı banknotun sahte olduğundan şüphelendiğini belirterek polise şikayette bulundu. Şüpheli Y.Y., bahse konu sahte paraları tanıdığı Y.K. isimli şahıstan aldığını, yapılan işlerden sonra elde ettikleri kazancı yarı yarıya bölüştüklerini anlattı. Diğer şüpheli Y.K.'nin suçlamayı kabul etmediği, iki kişinin de gözaltına alınarak haklarında 'Parada Sahtecilik' suçundan işlem başlatıldığı belirtildi.