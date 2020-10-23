Çukurova Belediyesi Başkan Soner Çetin sosyal medya hesabından, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Başkan Çetin yaptığı paylaşımda, ”Değerli hemşehrilerim, Covid-19 salgınının ilk görüldüğü günden bu yana aralıksız çalışmalara ve hemşehrilerimizle görüşmelerime devam ettim. Riskin olduğunu ve günün birinde bunu yaşayacağımı biliyordum. Biraz önce Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Çok güçlüyüm ve genel sağlık durumum iyi. Bir süre çalışmalarıma evden devam edeceğim. Son 5 gün içerisinde benimle temasta bulunanlardan test yaptırmalarını önemle rica ediyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere." dedi.
Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin koronavirüse yakalandı
23.10.2020 - 00:50 | Son Güncelleme: 23.10.2020 - 00:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adana,Çukurova,Soner Çetin,koronavirüs,
740997 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/740997.aspx
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