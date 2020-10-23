Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay Devlet Hastanesi Acil Servisinde görev yapan sağlık çalışanı Metin Yılmaz, koronavirüs tehdidini yüksek oranda barındıran asansörler için dezenfeksiyon sistemi geliştirdi. Virüsün 20 dakika boyunca havada kalması sebebiyle asansörlerin büyük tehlike arz ettiğini belirten Yılmaz “Buraların bir an önce dezenfekte edilmesi gerektiğini düşündüm. Sonra her kapı açıldığında 5 saniye boyunca kendi kendini dezenfekte eden asansör sistemi geliştirdim. Asansörlerde virüse maruz kalma riskini yüzde 99,9’a indirmiş durumdayım. İnsanların kâbusu olan asansörleri güvenli hâle getirdim. Patent için başvurdum. Bir sağlık çalışanı aracılığıyla bunu dünyaya duyurmak ülkemiz açısından büyük bir başarı olacak” dedi. Metin Yılmaz, bu başarıyı vefat eden sağlık çalışanlarına armağan ettiğini söyledi.

Röntgen filmiyle Covid-19 teşhisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Canayaz, röntgen filmlerinden koronayı teşhis eden bir çalışmaya imza attı. Çalışma, bir bilim dergisinde yayımlandı. Canayaz “Hastanelerde PCR testlerine ek olarak röntgen veya tomografi görüntüleri istenmektedir. Ancak röntgen görüntülerinde bazen kontrast problemi ile karşılaşmaktayız. Her cihazdan daha net bir görüntü elde edilemiyor. Ben bu problemi ortadan kaldırdım. Yapay zekâ, korona, zatürre veya normal kişiyi anında ayırt edebiliyor. Sistemin başarı oranı yüzde 99,4. Çalışmayı web ortamına taşıyacağım. Böylece bütün doktorlar yararlanabilecek” diye konuştu

Ateşi olanı deşifre eden kimlik kartı

Ordu’nun Altınordu ilçesindeki Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezinde görev yapan öğretmen Alp Arslan, öğrencisiyle okullarda Covid-19’a karşı bir çalışma yürüttü. İkili “ateş ölçerli öğrenci kimlik kartı” tasarladı. Boyna takılan bölümünde enseden ateş ölçümü yapan kart, ateşin belli seviyeye ulaşması durumunda kırmızı renkte uyarı verecek. Kartın her yerde kullanılabileceğini söyleyen Arslan “Bu, uzaktan bir insanda ateş olup olmadığını önündeki sensörler sayesinde rahatlıkla görebileceğimiz bir kart. Okulumuzda da yakın bir sürede bütün öğrencilerimizin kullanımına sunacağız” dedi. Çalışmada yer alan 11. sınıf öğrencisi Berat Tuna Kaya da “Öğretmenlerimizle beyin fırtınası oluşturduğumuzda böyle bir proje ortaya çıktı. Artık okullar daha güvenli olacak” ifadelerini kullandı.