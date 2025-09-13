Ankara'da lokantaya giren ayı, masaya oturup servis bekledi! Komik anlar kamerada
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Soğuk Milli Parkı'ndaki bir lokantaya giren ayı, masaya oturarak servis bekledi. Masadaki yemek artıklarını yiyen ayı daha sonra gözden kayboldu. O anlar ise bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda yaban hayatı bu kez komik bir şekilde görüntülendi.
MASAYA OTURUP ADETA SERVİS BEKLEDİ
Bölgede sayıları oldukça fazla olan ayılar bazen rahat tavırları ile görülüyordu. Milli Park'ta bulunan bir lokantaya giren ayı da bunun örneği oldu. Lokantada bulunan masaya oturan ayı adeta servis yapılmasını bekledi.
Masadaki artıkları yiyen ayı bir süre oturduktan sonra ormanın derinliklerinde kayboldu. Ayının masada servis beklediği komik anlar ise, bir vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Abdullah Aydemir