İstanbul'da meyveyi fazla kaçıran ayı acillik oldu! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor

İstanbul'da rehabilitasyon merkezinde aşırı miktarda meyve yiyen 3 yaşındaki ayı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne kaldırıldı. 200 kiloluk ayının tomografiye girdiği görüntüler gündem oldu.

İstanbul Çekmeköy ilçesinde bulunan hayvan rehabilitasyon merkezindeki 3 yaşındaki ayı, fenalaşınca fenalaşarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne kaldırıldı.

TOMOGRAFİSİ ÇEKİLDİ

Burada bulunan Yabani Hayvan Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Ebuderda Günay ve ekibi, birkaç yıl önce yine meyveden rahatsızlanarak, aynı şekilde tedavi gören ayıyı muayene etti. Kan tahlilinin yanı sıra Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazına konularak midesine bakılan ayının çekilen görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede çok izlenenler arasına girdi. Tedavisi tamamlanan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen ayı taburcu edilerek tekrar Çekmeköy'e gönderildi.

İstanbul'da meyveyi fazla kaçıran ayı acillik oldu! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor - 1. Resim

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaşanan süreci anlatan Öğretim Görevlisi Ebuderda Günay, "3 yıl önce tanışmıştık zehirlenme vakası sebebiyle gelmişti. Orada tanışıklığımız başladı. Oradaki ekipte hayvanları özenle takip ediyorlar. Ciddi bir sıkıntısı olduğunu fark edip acil şekilde getirdiler buraya. Yapılan tetkikler sonucunda Bilgisayarlı Tomografi ve kan tahlili sonrasında midesinde sıkıntı olacağını ve ağrıdan dolayı böyle yaptığını düşündük. Bazen çok meyve yedikleri zaman böyle olabiliyor. Yapılan tedavi sonrasında da işe yaradı. Ağrı kesiciler ve serumla ayağa kalktı. Şu anda keyfi yerinde gayet iyi" dedi.

İstanbul'da meyveyi fazla kaçıran ayı acillik oldu! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor - 2. Resim

"KÖPEĞE VERİLEN ANESTEZİNİN 100 KATINI VERİYORUZ"

Günay, ayının 3 yaşında ve 150-200 kilo arasında bir ağırlığı olduğunu ifade ederek, "Ölçmek kolay değil. BT'ye soktuk. Farklı bir görüntü oldu. O görüntüyü özellikle çektik çünkü hayvan kostümü giymiş bir insan gibi gözüküyor. Biraz farklı bir görüntü. Her gün ayıyı BT'ye sokamıyorsunuz. Öyle bir şey pek mümkün değil. O yüzden bayağı bir talep gördü. En çok aldığımız yorum da tavuğa neden bandaj yapılmadı esprisi. Eğer tavuklarda gelirse her türlü bandajı tedavisini yapıyoruz. Anestezi altında yapıyoruz ki anestezi altında bile dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle ayı gibi bir hayvanda. Normal bir kedi köpek için kullandığımız anestezinin 100 katını kullanıyorsunuz ayıda. Bayağı bir sıkıntılı süreç vahşi hayvanlarla ilgilenmekte.

Bizim burada İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nin özel bi ana bilim dalımız var Yabani Hayvan ve Ekoloji diye. Uzmanlığını yapıyor veteriner arkadaşlarımız. Burada egzotik hayvan ve yabani hayvanlar ile özellikle. Bununla ilgili uzmanlaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

