17 ilçede bir tek orası kalmıştı! Kuşadası'na ilk kez leylek geldi

Aydın'ın turizm merkezlerinden Kuşadası’na ilk kez leylek geldi.

BÖLGEYİ SAHİPLENDİLER

Mermer atölyesinin içindeki bir telefon direğine yuva kurarak bölgeyi sahiplenen leylekler, Karaova ve Değirmendere’deki bahçelerde beslenerek hayatlarını sürdürdü.

KUŞADASI SEMALARINDA GÖÇ YOLCULUĞU

Geç geldikleri için bu yıl üreme gerçekleştiremezlerken ancak yaklaşık üç ay boyunca Kuşadası semalarında süzüldükten sonra göç yolculuğuna başladılar.

EKODOSD yetkilileri, gelecek yıl aynı yuvaya dönmeleri için hazırlıklara şimdiden başladı. ADM Elektrik Dağıtım Şirketi ile yapılan görüşmeler sonucunda, mevcut yuvanın yükseltilerek yapay bir platforma alınması planlanıyor. Bu sayede leyleklerin daha güvenli bir şekilde üremeleri ve yavrularını büyütmeleri hedefleniyor.