Aydın'da kötü koku mahalleyi karıştırdı! Ekipler harekete geçti, gerçek başka çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde yaşayanlar büyük korku ve panik yaşadı. Apartmandan gelen kötü kokuyu fark eden bir vatandaş, bir kişinin vefat etmiş olacağını düşünerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kokunun kaynağını araştırmaya başladı.

Yapılan incelemeler sonunda kokunun, apartmandaki bir evin kapısı önüne bırakılan ve yere akan çöpten kaynaklandığı tespit edildi.

YANLIŞ İHBAR MAHALLELİYİ AYAKLANDIRDI

Yapılan yanlış ihbar sebebiyle ekipler harekete geçerken, bazı mahalle sakinleri ise yapılan yanlış ihbara tepki göstererek ihbardan önce dikkat edilmesi ve ekiplerin doğru şekilde yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.