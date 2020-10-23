Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen ve yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen bir kağıt toplayıcısı, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü yakınlarında bulunan bir cadde üzerinde kontrolsüz şekilde yola çıktı. Aniden yola çıkan kağıt toplama aracına Uğur Beke idaresindeki motosiklet arkadan çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Uğur Beke yaralanırken, kağıt toplayıcısı arkasına bakmadan olay yerinden hızla kaçtı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yola kontrolsüz çıkan kağıt toplayıcısı kazaya sebep oldu
23.10.2020 - 11:59 | Son Güncelleme: 23.10.2020 - 12:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da, yola kontrolsüz bir şekilde aniden çıkan kağıt toplayıcısı kazaya sebep oldu. 1 kişinin yaralandığı kaza sonrası kağıt toplayıcısı arkasına bakmadan kaçtı.
Kaynak: İHA
Etiketler : adıyaman,kaza,kağıt toplayıcı,
741100 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741100.aspx
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