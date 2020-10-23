Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Konak ilçesinde yaşandı.

Yüzleri maskeli 1'i kadın 3 şüpheli, bir bankadan 25 bin TL para çeken R.E'yi yakın takibe aldı.

3 kişi, bankadan çıkan ve alışveriş yapan R.E’yi takip ederek uygun bir anı bekledi.

Alışveriş yaptığı poşetleri ile uğraşan yaşlı adamın dalgınlığından yararlanan şahıslar, cebindeki 25 bin lirayı alıp kaçtı.

Yaşlı adam dirense de paralarının alınmasına engel olamadı.

Yaşananlar ise saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Polis şahısları kısa sürede paralarla yakaladı

Olay sonrası R.E hemen durumu polise bildirdi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden kısa sürede 3 kişinin kimliklerini tespit etti.

3 kişi, çaldıkları paralarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, paralar sahibine teslim edildi.