Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda satışa hazır 220 şişe sahte viski ele geçirildi. Polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adana’da 220 şişe sahte içki ele geçirildi
25.10.2020 - 10:55 | Son Güncelleme: 25.10.2020 - 10:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da bir eve yapılan baskında 220 şişe sahte içki ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : adana,sahte içki,
741578 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741578.aspx
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