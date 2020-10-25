Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesin tarafından oluşturulan ekip, belirlenen bazı adreslerde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Bir eğlence mekanında sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 82 kişiye toplam 258 bin 300 lira para cezası kesildi. Ayrıca mekanda bulunan 2 kişinin ise askerlik yoklama kaçağı olduğu tespit edilerek gerekli işlem yapıldı.
Sosyal mesafe kuralına uymayan 82 kişiye ceza yağdı
25.10.2020 - 12:52 | Son Güncelleme: 25.10.2020 - 12:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan 82 kişiye toplam 258 bin 300 lira para cezası kesildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : eskişehir,covid-19,denetim,
741605 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741605.aspx
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