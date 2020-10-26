Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Çalışma hayatında kadının yeri her geçen gün artıyor. Çalışan kadın sayısının yanı sıra yönetici olanların da sayısı artıyor ama çalışma şartlarındaki denkliğe rağmen ücretlerde bir türlü eşitlik sağlanamıyor. Türkiye’de gerçekleştirilen ve ‘Çalışma hayatının Davos’u olarak nitelenen paylaşım grubunda sözü edilen çalışmaya göre, ev ve bakım işleri de dâhil edildiğinde dünyadaki toplam çalışma saatinin üçte ikisi kadınlara ait. Oysa dünya gelirinin sadece yüzde 10’u kadınların elinde. Bir başka deyişle işi kadınlar yapıyor, geliri erkekler alıyor. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Özgür Burak Akyol, işçi ve işveren sendikalarının temsilcileriyle birlikte düzenlenen toplantılarda kadının hak ettiği gelire ulaşması için perspektifi hep birlikte ele almak, çalışma hayatında kadını güçlendirmek gerektiğine dikkat çekti. Gerçekleştirilen çalışmaların ardından kadının ‘çok çalışan ama kazanmayan’ durumunu değiştirmek için şu kararlar alındı:

¥ Türkiye’nin üretim üssü olması için kadınlar önemli rol üstlenmeli.

¥ Kadının istihdamda yüzde 30’larda olan oranı programla artırılmalı.

¥ Kadınların meslek edinmesi için kamu ve özel iş birliği şart.

¥ Kadınların liderlik vasfını desteklemeliyiz. Bunun için eğitim kademelerinden çalışma başlatmalıyız.

* Dijital kanallara ağırlık vermeliyiz. Bunu kadın-erkek çalışanlar birlikte başarabilir.