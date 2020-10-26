Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde koronavirüs vak'a artışlarının olmasına ve yapılan tüm uyarılara rağmen Zonguldak’ta insan kalabalığı korkunç manzaralara neden oldu. Caddede çoğu vatandaş sosyal mesafe ve hijyen gibi kuralları adeta hiçe saydı. Caddelerde bazı vatandaşların ise maskeyi çenesinin altında taşıdığı görüldü. Polis ekiplerinin sık sık uyarıda bulunmasına rağmen vatandaşların umursamaz davranışları dikkat çekti.

Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan vatandaşlara tepkide bulunan Kemal Arat, ‘Koronavirüse halkın yüzde 60’ı inanmıyor. Virüse inanmadıkları için maske takmıyorlar ve sosyal mesafeyi hiçe sayıyorlar. Tedbir alınması lazım. Devlet büyüklerinin söylemiş oldukları sözlere uymamız gerekiyor. Herkesin kesinlikle koronavirüse dikkat etmesi lazım’’ dedi.