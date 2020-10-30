112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda Marmaris Siteler mahallesindeki bir otelin havuzunda domuz bulunduğu ve mahsur kaldığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yönlendirildiği olayda, itfaiye ekipleri domuzu mahsur kaldığı havuzdan kurtarırken, doğal ortama bıraktı.
Turistler gitti, havuzlar domuzlara kaldı
30.10.2020 - 12:24 | Son Güncelleme: 30.10.2020 - 12:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Marmaris ilçesinde şehir merkezine inen bir domuz turistlerin yüzdüğü otel havuzunda mahsur kaldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Muğla,
742802 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/742802.aspx
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