Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda Marmaris Siteler mahallesindeki bir otelin havuzunda domuz bulunduğu ve mahsur kaldığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yönlendirildiği olayda, itfaiye ekipleri domuzu mahsur kaldığı havuzdan kurtarırken, doğal ortama bıraktı.