Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüse yakalanan İkbal Gürpınar'ın yoğun bakıma kaldırıldığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Eylül ayının başında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gürpınar babasının virüse yenik düştüğünü söyledi. Instagram hesabından acı haberi vererek "Babamızı Murtaza Dönmez'i maalesef kaybettik. Emanetini bıraktı, gitti. İnnalillah ve inna ileyhi raciun... Mekanı Cennet olsun, Rabbim taksiratını affetsin. Hastalara şifa versin... Ne olur dikkat edin. Bu hastalığın şakası yok" dedi.

Sevenlerinden dua istedi

Bugün İkbal Gürpınar'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapan oğlu Alper, koronavirüse yakalanan annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu. Sevenlerinden dua isteyen Alper paylaşımında, "Oğlu Alper olarak annemin sayfasından yazıyorum. Annem İkbal Gürpınar, corona sebebiyle yoğun bakımda tedavi görmektedir. Dualarınızı bekleriz." dedi.

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