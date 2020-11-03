Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskele mahallesindeki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren 47 yaşındaki Dr. Berna Tuncel, çocukluğunun geçtiği Pelitköy’de mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Berna Tunceli için görev yaptığı Burhaniye Devlet Hastanesi acil servisi önünde tören yapıldı. Tören sırasında Tuncel’in çalışma arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Daha sonra, Pelitköy’e götürülen Tuncel’in cenazesi burada kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenaze törenine yüzlerce vatandaş katılırken, mezarlıkta taziyeleri, Tuncel’in eşi emekli polis Tarık Tuncel ile babası emekli öğretmen Akif Köse kabul etti. Dr. Berna Tuncel’in ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu.