Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Mehmet Ali Kaya (67) isimli vatandaş Safranbolu-Bartın Karayolu Ahmet Usta mevkiinde yakınları ile birlikte ormanda mantar toplamaya gitti. Yanındaki kişilerden ayrılarak ormanda gezinen yaşlı adam bir süre sonra kayboldu. Yakınlarının iki saatlik araması sonuç vermeyince durum jandarma ekiplerine bildirildi. Arama çalışması başlatan jandarma ekipleri UMKE ve AFAD'dan çalışmalar için destek istedi. KARDOFF ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında ormanda yolunu kaybeden yaşlı adam yaklaşık 4 saatin sonunda bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaşlı adam yakınlarına teslim edildi.