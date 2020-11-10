Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyle küçük çocuğun 10 Aralık 2019'daki ölümüne ilişkin şırınga şeklindeki çikolata kutusunun satıldığı kantin işletmecisi Neşe Yavuz ile ürünü dağıtan firmanın yöneticisi Yunus Taycı hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İddianamede, otopsi sonucu Mert Yağız Köksal'ın ölümünün "solunum yollarının yabancı cisimle tıkanmasına bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana geldiği" ifade edildi.



DİŞİYLE ÇIKARDI

Adli Tıp Uzmanlığından alınan bilirkişi raporunun Mert Yağız Köksal'ı "asli kusurlu" kabul ettiği belirtilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi: "Dosyada mevcut 15 Ekim 2020 tarihli Adli Tıp Uzmanlığından alınan bilirkişi raporuna göre maktulün plastik enjektörün ucundaki tıpayı eliyle çıkarmadan ağzına alarak dişiyle çıkarmaya çalışırken tıpanın boğazına kaçması ve boğularak ölmesine neden olduğu, maktulün böylece kendi tedbirsiz ve dikkatsiz davranması sonucu ölümüne neden olduğu ve bu nedenle asli kusurlu olduğunun anlaşıldığı belirtilmiştir."



Haklarında dava açılan Yavuz ve Taycı'nın yaşanan olayda "tali kusurlu" olduğu kaydedilen iddianamede, okul müdürü, nöbetçi öğretmen, hizmetli ve Mert Yağız Köksal'ın götürüldüğü sağlık merkezindeki doktor hakkında soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



ÇOCUK DAHA 7 YAŞINDA

İhlas Haber Ajansı'na konuşan baba Faruk Köksal bilir kişiye tepki gösterdi. Köksal, "Satışı okulda yasak olan bir ürünün satılmasına izin verenleri suçlayacakları yerde benim oğlumu suçluyorlar. 7 yaşındaki çocuğu nasıl suçlu buluyorlar, üreten firma ya da onu denetleyen müfettişler değil, okul yönetimi değil. Yetişkin bir insanın açamadığı kapağı Mert Yağız’ın ağzıyla açıp boğazına kaçmasını çocuğuma yüklüyorlar” dedi. Köksal, "Adalet yerini bulana kadar başka Mertler gitmesin başka aileler yanmasın diye sonuna kadar savaşacağız" diye konuştu.