Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Ergin, Ayvalık Belediyesi ve kendisine ait sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak yaptırdığı testin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sağlık kuruluşları tarafından gerekli tetkik ve tedavilerinin başladığını vurgulayarak, korona virüs teşhisinin ardından Ayvalık için yaptığı çalışmaları kendisini izole ettiği evinden yapacağını ifade ederek, hastalığın yaygınlaştığı bu dönemde tüm vatandaşları tedbirler konusunda azami özen göstermeye çağırdı.