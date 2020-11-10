Başkan Ergin, Ayvalık Belediyesi ve kendisine ait sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak yaptırdığı testin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sağlık kuruluşları tarafından gerekli tetkik ve tedavilerinin başladığını vurgulayarak, korona virüs teşhisinin ardından Ayvalık için yaptığı çalışmaları kendisini izole ettiği evinden yapacağını ifade ederek, hastalığın yaygınlaştığı bu dönemde tüm vatandaşları tedbirler konusunda azami özen göstermeye çağırdı.
Belediye Başkanı Ergin koronavirüse yakalandı
10.11.2020 - 21:46 | Son Güncelleme: 10.11.2020 - 21:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Belediye Başkanı Mesut Ergin’in yaptırdığı koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.
Etiketler : koronavirüs,balıkesir,belediye başkanı,
745647 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/745647.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER