Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi'nde ikamet eden Emine Kılıçarslan'dan (73) haber alamayan yakınları evine gitti. Eve gelen yakınları yaşlı kadını hareketsiz halde görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Kılıçarslan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
11.11.2020 - 20:11 | Son Güncelleme: 11.11.2020 - 20:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ta evinde yalnız yaşayan yaşlı kadın ölü bulundu.
Etiketler : kahramanmaraş,
745857 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/745857.aspx
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