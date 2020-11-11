Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi'nde ikamet eden Emine Kılıçarslan'dan (73) haber alamayan yakınları evine gitti. Eve gelen yakınları yaşlı kadını hareketsiz halde görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Kılıçarslan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.