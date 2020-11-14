Alınan bilgiye göre, Altıntepe Mahallesi Üçkardeşler Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın elektrik saatlerinin olduğu bölümde yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçlerince sokak içerisinde önlem alınırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 15 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen bina sakinlerine sağlık görevlilerince ambulanslarda müdahale yapıldı.
Maltepe'de 3 katlı bina alev alev yandı
14.11.2020 - 03:05 | Son Güncelleme: 14.11.2020 - 03:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Maltepe'de 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 15 kişi tahliye edildi.
Etiketler : maltepe,maltepe yangın,yangın,
746361 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/746361.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER