Her sabah Bodrum koylarında yürüyüş yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Yahşi sahilinde dün sabah yürüyüş yaparken karşılaştığı manzara karşısında şok oldu. Sahili ve yürüyüş yollarını çöp içerisinde gören Başkan Aras çılgına döndü. Çöplerin fotoğrafını çekerek isyan eden Aras, çöpleri temizletmeyeceğini açıkladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, hemen yanlarında çöp kovası dururken yerlere atılıp çevreyi kirleten çöplerin fotoğrafını paylaşarak çevreye karşı gösterilen bu duyarsızlığa ve ortaya çıkan tablo karşısında sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Bu sabah, Yahşi-Taşlıkburun, çöp kovası ve çevresi. Akşam aynı kişiler geldiklerinde bu şekilde bulmaları için temizletmeyeceğim. Bakalım ne düşünecekler?" ifadelerini kullandı.

Başkan Aras geçtiğimiz aylarda da benzer bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak vatandaşları çevreye karşı daha duyarlı olmaya davet etmişti.

"Bodrum Çöplük Değil"

Bu sabah tekrar bölgeye giderek çöpleri temizleten Bodrum Belediye Başkanı, Bodrum çöplük değildir ifadelerini kullanarak "Burası Yahşi sahili ile Karkı koyu arasındaki Taşlıkburun mevkii. Biz sabah yürüyüşe geldiğimiz zaman bu bölge tamamen çöp içinde. Bizim burada bir çöp kovamız ve çöp konteynırımız var. Bu güzelliği kirletmesinler diye koyduk. Ama sabah yürüyüşte bir gördüm ki her taraf perişan halde. Bütün çöpler yerlerde, temizlik işlerinden arkadaşlar temizlemeye, süpürmeye gelmişlerdi bende izin vermedim. Süpürmeyin bırakın aynı kişiler tekrar gelecektir, buraya onlarda kendi yaptıkları bu pisliği görsünler ne düşüneceklerdir diye bir paylaşım yaptım. Paylaşım karşılık buldu ve destek mesajları gelmeye başladı. Bodrum'un bu kadar güzelliklerinden faydalanırken doğasını da korumak zorundayız. bu bölgede vakit geçiren vatandaşlarımız çevreyi de düşünmelilerdir. Bu bölgede bir çöp kovamız var sabah arkadaşlar hızlı bir şekilde alsın diye. Ama biz onun içini sabahları boş görüyoruz. Bütün çöpler dışarı atılmış ve sigara izmaritleri her yere dağılmış halde buluyoruz. Mendireğin üstündeki taşların arası da iğrenç durumda. Buraya gelen çekirdeğini yiyor, sigarasını içip, alkol alıyor. Sigara izmaritini taşlara atıyor, alkol şişelerini buralara atıyor, her içtiğini yediğini buraya atan duyarsız vatandaşlarımız var. Sanki burası çöplükmüş gibi kullanıyorlar. Bodrum bizim evimiz, Biz Bodrum'da temiz bir çevre bulmak istiyorsak, evimizde nasıl davranıyorsak Bodrum'un sokaklarına, caddelerine ve sahillerine de öyle davranmamız gerekiyor. Sokak çöplük değil insanların bunu anlaması lazım. Buraya çöp atan, çevreyi kirleten insanlardan bahsediyorum. İnsanlar sokağı da evi gibi görürse eğer bu kenti temiz tutabiliriz. Biz belediye olarak görevimizi yapıyoruz, belli bir çöp toplama sistemimiz var. 687 kilometrelik Bodrum'da ne bir süpürgeci yeter bu işlere, neden temizlik görevlisi. Herkesin dikkat etmesi lazım bu duruma. Bakıyoruz burada çöp, bakıyoruz yol kenarında moloz, bakıyoruz bitkisini budaya sokağa atıyor. Ev eşyasını değiştiren koltuğunu, buzdolabını sokağa atıyor. Bu durumlar karşısında bir sistem getirdik. Belli günlerde alıyoruz bu tür atıkları Maalesef bu çabalarımız boşa gidiyor çünkü, bu kurallara uyulmuyor. Biz cezada uyguluyoruz. 400 bin kişinin peşine hafiye takamayız" dedi.