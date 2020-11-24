Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılma hızını kesebilmek ve vaka artışlarını önleyebilmek için yeni alınan tedbirlerin ilk sonuçları, bu hafta sonunda alınacak. Uzmanlar, tedbirlerle birlikte ilk hafta vaka sayılarında bir durağanlaşma, ikinci haftadan itibaren de gerileme beklendiğini dile getirdi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, virüsün kalabalık ortamlardan, yakın mesafeler ve maskesizlikten beslendiğini, bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasının, ilk haftada vaka düşüşlerini sağlayacak kadar, gözle görülür bir olumlu sonucu olacağını söyledi. Prof. Dr. Aydın, "İstanbul başta olmak üzere tüm büyük şehirlerde vaka sayıları, ilk hafta durağana geçecek. İkinci haftada gerileme gözlenecek. Uzun masa sohbetlerini ortadan kaldıran her kuralın, olumlu sonuçlarını birlikte göreceğiz" diye konuştu.

ANADOLU İÇİN KRİTİK

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, aralıktan itibaren toplumsal bağışıklığın devreye girmesiyle salgının yayılma hızında bir gerileme beklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "Önümüzdeki ay, örneğin İstanbul’da bağışıklık oranı daha da artacak. Ancak Anadolu için aynısı söylenemez. Kış nedeniyle kapalı mekânlar kullanılmaya başlayacak. Isınma problemi, sobalı ortamlar, aile fertlerinin aynı alanı kullanması, çalışanların dışarı çıkıp girmesi gibi sebeplerden özellikle yaşlı nüfusta hastalanma oranı artacaktır. Bu nedenle yaşlısı fazla olan Anadolu'da önlemler çok sıkı tutulmalı. Yaşlılarda vaka sayısı ve ölümlerde artış görülebilir. Önümüzdeki 2 ay, bu iller ve bu kişiler için çok kritik. Ailelerin masabaşı yemek saatlerini ayırmaları, dışarıdan gelenler ile evde kalanlar şeklinde ikili sisteme geçmeleri doğru olur."

REHAVETE KAPILMAYIN!

Koronavirüse karşı geliştirilen aşıların toplumda bir rehavete yol açmaması konusunda da uzmanlardan uyarı var. Prof. Dr. Kemalettin Aydın, “Umudu öne çekmek, mücadeleyi güçleştiriyor. Aşı insanlık tarihinin en önemli buluşu, ben de aşı çalışmalarına gönüllü katıldım. Ancak önümüzde koca 2-3 ay var. Bu süredeki en iyi aşı; maske ve mesafe gibi basit kurallara uymaktır” değerlendirmesini yaptı.

KARANTİNAYA UYULMUYOR

Sağlık Bakanlığı filyasyon ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda, virüs test sonucu pozitif çıkan birçok kişi ve temaslılarının izolasyon şartlarına uymadıkları tespit edildi. Karantinaya alınanların %60-65’inin kurallara uymadığı gibi, Hayat Eve Sığar (HES) takip sisteminden kaçmak için cep telefonunu eve bırakıp dışarı çıktıkları belirlendi. Uzmanlar hem kendi, hem aile, hem de toplumun sağlığı ve salgının bir an önce atlatılabilmesi için "kurallara uyun" çağrısı yapıyor.