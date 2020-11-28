Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin yağmur, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle değişik yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
 MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
BURSA 3°C, 17°C
Az bulutlu
 
İSTANBUL 7°C, 14°C
Az bulutlu
 
KIRKLARELİ 2°C, 12°C
Az bulutlu
 
KOCAELİ 9°C, 17°C
Az bulutlu
 
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
AFYONKARAHİSAR 0°C, 10°C
Az bulutlu
 
İZMİR 8°C, 18°C
Az bulutlu
 
MANİSA 5°C, 18°C
Az bulutlu
 
MUĞLA 0°C, 17°C
Az bulutlu
 
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu
 
ANTALYA 13°C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
 
HATAY 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu
 
ISPARTA 2°C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
 
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte genelinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
ANKARA -2°C, 11°C
Az bulutlu
 
ÇANKIRI -3°C, 12°C
Az bulutlu
 
ESKİŞEHİR -2°C, 11°C
Az bulutlu
 
KONYA 0°C, 11°C
Az bulutlu
 
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
BOLU -2°C, 12°C
Az bulutlu
 
DÜZCE 2°C, 16°C
Az bulutlu
 
SİNOP 9°C, 17°C
Az bulutlu
 
ZONGULDAK 7°C, 15°C
Az bulutlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
AMASYA -3°C, 15°C
Az bulutlu
 
RİZE 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
 
SAMSUN 8°C, 18°C
Az bulutlu
 
TRABZON 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
 
DOĞU ANADOLU
Parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olmak bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
ERZURUM -7°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
 
HAKKÂRİ -3°C, 8°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
 
KARS -8°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
 
VAN -3°C, 9°C
Parçalı bulutlu
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
 
DİYARBAKIR 0°C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
 
GAZİANTEP 2°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
 
SİİRT 7°C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
 
ŞANLIURFA 8°C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu