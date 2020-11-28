Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin yağmur, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle değişik yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



BURSA 3°C, 17°C

Az bulutlu



İSTANBUL 7°C, 14°C

Az bulutlu



KIRKLARELİ 2°C, 12°C

Az bulutlu



KOCAELİ 9°C, 17°C

Az bulutlu



EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



AFYONKARAHİSAR 0°C, 10°C

Az bulutlu



İZMİR 8°C, 18°C

Az bulutlu



MANİSA 5°C, 18°C

Az bulutlu



MUĞLA 0°C, 17°C

Az bulutlu



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA 8°C, 22°C

Parçalı bulutlu



ANTALYA 13°C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



HATAY 7°C, 17°C

Parçalı bulutlu



ISPARTA 2°C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu



İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte genelinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ANKARA -2°C, 11°C

Az bulutlu



ÇANKIRI -3°C, 12°C

Az bulutlu



ESKİŞEHİR -2°C, 11°C

Az bulutlu



KONYA 0°C, 11°C

Az bulutlu



BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.



BOLU -2°C, 12°C

Az bulutlu



DÜZCE 2°C, 16°C

Az bulutlu



SİNOP 9°C, 17°C

Az bulutlu



ZONGULDAK 7°C, 15°C

Az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.



AMASYA -3°C, 15°C

Az bulutlu



RİZE 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu



SAMSUN 8°C, 18°C

Az bulutlu



TRABZON 9°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olmak bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ERZURUM -7°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu



HAKKÂRİ -3°C, 8°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı



KARS -8°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu



VAN -3°C, 9°C

Parçalı bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR 0°C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu



GAZİANTEP 2°C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu



SİİRT 7°C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu



ŞANLIURFA 8°C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu