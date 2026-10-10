Hatay’da 75 yaşındaki Nizamettin Günan’ı evlilik vaadiyle 170 bin TL değerindeki altınlarından eden 4 şüpheli yakalandı. Aralarında Günan’ın akrabasının da bulunduğu şüphelilerin, yaşlı adamın evlenme isteğini fırsata çevirdiği ortaya çıktı. Dolandırıldığı altınlarına kavuşan Günan, 30 yaşındaki kadının kendisinden baklava almasını istediği sırada kaçtığını anlattı.

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Olay, 6 Ekim'de Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki Nizamettin Günan, evlilik vaadiyle tanıştığı ve kendisinden 45 yaş küçük olan kadına 170 bin TL değerindeki altınlarını kaptırınca polise başvurdu.

75 yaşındaki adamı evlilik vaadiyle kandırdı! 30 yaşındaki kadın baklava bahanesiyle kaçtı

EVLİLİK İSTEĞİNİ FIRSATA ÇEVİRDİLER

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek ve saha çalışması yaparak soruşturma başlattı. Çalışmalar kapsamında E.G., C.T., A.Ö. ve M.T. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

75 yaşındaki adamı evlilik vaadiyle kandırdı! 30 yaşındaki kadın baklava bahanesiyle kaçtı

Soruşturmada, şüpheliler arasında Günan'ın bir akrabasının da bulunduğu ve yaşlı adamın evlenmek istediğini bilmeleri üzerine bir evlilik senaryosu oluşturdukları belirlendi. Günan'ın evlenmek istediği kadının 30 yaşındaki E.G. olduğu öğrenildi.

75 yaşındaki adamı evlilik vaadiyle kandırdı! 30 yaşındaki kadın baklava bahanesiyle kaçtı

170 BİN TL’SİNİ ALAN KADIN BAKLAVA BAHANESİYLE KAÇTI

Yaşadıklarını anlatan Nizamettin Günan, kadının kendisini farklı isimlerle tanıttığını belirterek, "Kadınla görüştük, konuştuk. Parayı ve altınları verdik. Kuyumcuya gidip iki bilezik aldım, sonra birlikte yola çıktık. Yolda bana, ‘Baklava alır mısın?' dedi. Ben de alacağımı söyledim. Baklava aldığım sırada kız kaçıp gitti. Önce Ceylan dedi, sonra Leyla olduğunu söyledi. Yalan söyledi, beni kandırdı" dedi.

75 yaşındaki adamı evlilik vaadiyle kandırdı! 30 yaşındaki kadın baklava bahanesiyle kaçtı

75 YAŞINDAKİ ADAM ALTINLARINA KAVUŞTU

Dolandırıcılara kaptırdığı altınlarına kavuştuğunu belirten Günan, "Bunlar bizim köyden, ailelerimizi tanıyan kişilerdi. Bize darbe vurdular, biz de bilemedik. Allah polis ekibimizden razı olsun. Bize sahip çıktılar, paramızı geri almamızı sağladılar. Hatay Emniyet Müdürümüze ve diğer ekiplere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

75 yaşındaki adamı evlilik vaadiyle kandırdı! 30 yaşındaki kadın baklava bahanesiyle kaçtı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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