Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, sürücüler tarafından, Samsun-Sinop karayolunda ters yönde yolun ortasında bir kadının yürüyerek trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Karakol Amirliği ekipleri olay yerine gelerek ters yönde yolun ortasından yürüyen kadını yoldan geçen bir sürücü ile birlikte ikna etmek için büyük çaba sarf etti. Trafik ekipleri de yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Akli dengesinin bozuk olduğu anlaşılan ve bir türlü ikna olmayan kadını yolun ortasından kaldırıma alan ekipler zor anlar yaşadı. Komiser Mehmet Yıldız ve polisler, polis otosuna binmek istemeyen ve ismini söylemeyen kadını ikna etmek için uzun süre dil döktü.

Komiser Yıldız, "Niçin yolun ortasından yürüyorsun. Adın ne, nerede oturuyorsun. Evin neredeyse götürelim biz sana yardım etmek için geldik" diyerek kadınla konuşmaya çalıştı. "Bana bir şey olmaz" diyen kadını ikna edemeyen polis ekipleri, 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi. Bir türlü ikna olmayan kadın ismini ve nerede oturduğunu söylemedi. Bir süre sonra kadını evine yürüyerek gitmeye ikna eden Komiser Mehmet Yıldız, kadınla birlikte yürüyerek şehir merkezine doğru gittiler. Yıldız’ın yolda yürürken de yaptığı ikna çalışmaları sonuç vermedi.

Polislere kendisinin yalnız başına eve gideceğini söyleyen kadın, ekiplerin yanından ayrılarak evinin yolunu tuttu.