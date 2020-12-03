Kırıkhan Devlet Hastanesinde görevli, evli ve 3 çocuk babası anestezi teknisyeni Ümit Zan (43), bir hafta önce koronavirüs belirtileri baş göstermesi üzerine test yaptırdı. Testi pozitif çıkan Zan, evde tedavi görürken bu sabah fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Ümit Zan, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Ümit Zan'ın eşi ve çocukları da koronavirüs testi yapıldıktan sonra karantinaya alındı.
Ümit Zan, görev yaptığı hastanede sağlık çalışanları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Anestezi teknisyeni koronaya yenildi
03.12.2020 - 16:50 | Son Güncelleme: 03.12.2020 - 16:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde anestezi teknisyeni Ümit Zan, koronavirüsten hayatını kaybetti.
Kırıkhan Devlet Hastanesinde görevli, evli ve 3 çocuk babası anestezi teknisyeni Ümit Zan (43), bir hafta önce koronavirüs belirtileri baş göstermesi üzerine test yaptırdı. Testi pozitif çıkan Zan, evde tedavi görürken bu sabah fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Ümit Zan, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,teknisyen,koronavirüs,
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