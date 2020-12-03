Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesindeki bir bağ evinde canlı müzik eşliğinde eğlence düzenlenmiş, alkolün de alındığı eğlenceye katılan 14 kişinin hiçbirinde maske olmaması dikkat çekmişti. Sosyal medyada paylaşılan ve tepkiye neden olan görüntülerde, kadın sanatçıya şarkılar eşliğinde para saçılmıştı. Korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı canlı müzikli eğlence sonrası jandarma tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmada eğlenceye katılan 14 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 44 bin 100 lira idari para cezası kesti.