Amatör'den Süper Lig'e, her kuşun yeri var! Fiyatı 100 bin TL'ye kadar çıkıyor

Sivas'ta yaygın bir gelenek olan güvercin besiciliği, kentin en eski yerleşim yerlerinden Yüceyurt Mahallesi’nde de yaşatılıyor. Çavuşbaşı olarak da anılan bu mahallede ikamet eden 69 yaşındaki Veysel Yazıcı, boş zamanlarını arazisinde güvercinleriyle geçiriyor. Küçük yaşlarda başlayan güvercin tutkusunu devam ettiren Yazıcı, kuşlarını farklı kategorilere ayırıyor.

Güvercinlerini değerine göre kafeslere koyan Yazıcı, yırtıcı hayvanlar ve hırsızlardan korumak için de caydırıcı bir yöntem buldu. Tanesi 100 bin TL'yi bulan ve Süper Lig olarak adlandırdığı güvercinleri için çelik bir kümes yaptıran Veysel Yazıcı, kümesi 15 santimetrelik vida ile kilitliyor.

50 LİRADAN 100 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Veysel Yazıcı, "Sarı göz, çakır göz, benekli Sivas'ın meşhur kuşlarındandır. Uğraşmak lazım ve çok emek isteyen bir iş. Her evden böyle kuşlar çıkmaz. Uçan kuşlar pahalıdır ama dostlarımıza da hediye edilebilir. Fiyatları 50 liradan başlar, 100 bin liraya kadar çıkar. 30 yıldan beri beslediğimiz kuşlarımız var. En iyi kuşlarımız 15-16 yaşlarında olanlardır" dedi.

TFF 1, SÜPER LİG...

Kuşları korumak için yaptırdığı kasayı anlatan Yazıcı, "Kilitli ve vidalı açılmayacak bir kasa. Banka kasası gibi 15 santimetre uzunluğunda dönerli vidası var. Birinci yuvamızı Amatör Lig, ikinci yuvamızı TFF 1. Lig, üçüncü yuvamızı da Süper Lig diye adlandırdım. Yavruların yeri ayrı, ilk döneğe çıkan kuşların yeri ayrı, yavru aldığımız ve yaşlı kuşların yeri ayrıdır" ifadelerini kullandı.