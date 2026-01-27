Türkiye Gazetesi
Erzurum’da kar raftingi
Erzurum Valiliği ile Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü’nün iş birliğinde dondurucu soğuklarda hayatta kalma mücadelesi veren hayvanlar için tabiata yem bırakılıp “kar raftingi” yapıldı.
Macera tutkunları 4x4 araçlarıyla karlı dağları aşarken etkinliğe Vali Mustafa Çiftçi de katıldı. Çiftçi, “Botla buz tutmuş göl yüzeyine doğru kar raftingi yapıyoruz. Amacımız, Erzurum’da her türlü kış sporunun yapılabildiğini göstermek” dedi.
