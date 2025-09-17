Bu kentte zabıta ekipleri sahada! Yere izmarit atanlar yandı

Bilecik Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla denetim çalışmaları yürütüyor. Zabıta ekipler, kent merkezinde özellikle yoğun bölgelerde izmaritleri yere atan kişilere gerekli uyarıyı yaptıktan sonra cezai işlem uyguladı.



Daha önce yaptıkları denetimlerde konuyla ilgili olarak vatandaşlara gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını hatırlatan Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev şu ifadeleri kullandı:



"Bilecik'in daha sağlıklı temiz yaşanılabilir bir il olması adına her alanda denetimlerimize devam ediyoruz. Bu alanlardan bir tanesi de tütün mamullerini tüketerek izmarit sureti ile yere atan vatandaşlarımızın kontrolü. Biz bu denetimleri periyodik aralıklarla belirli dönemlerde yapıyoruz ancak bundan önce şeffaflık adına mutlaka kamera ile çekim yapıyoruz. Buradaki amacımız çekim yaptıktan sonra en yakın zabıta birimlerimizle beraber vatandaşımıza kamera ile tespit edildiğini ve bunun karşısında da Kabahatler Kanunu çerçevesinde çevreyi kirletme cezalarının işlemlerinin uygulanacağı söylüyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek"