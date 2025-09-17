Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bu kentte zabıta ekipleri sahada! Yere izmarit atanlar yandı

Bu kentte zabıta ekipleri sahada! Yere izmarit atanlar yandı

Güncelleme:
Yaşam Haberleri

Bilecik'te kent merkezinde izmaritleri yere atan kişilere gerekli uyarıyı yapıldıktan sonra cezai işlem uygulandı. Ekipler saha denetimlerinde özellikle vatandaşların yoğun olduğu noktalarda izmarit atan kişilere izin vermedi.

Bilecik Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla denetim çalışmaları yürütüyor. Zabıta ekipler, kent merkezinde özellikle yoğun bölgelerde izmaritleri yere atan kişilere gerekli uyarıyı yaptıktan sonra cezai işlem uyguladı. 

Bu kentte zabıta ekipleri sahada! Yere izmarit atanlar yandı - 1. Resim


Daha önce yaptıkları denetimlerde konuyla ilgili olarak vatandaşlara gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını hatırlatan  Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev şu ifadeleri kullandı:

"Bilecik'in daha sağlıklı temiz yaşanılabilir bir il olması adına her alanda denetimlerimize devam ediyoruz. Bu alanlardan bir tanesi de tütün mamullerini tüketerek izmarit sureti ile yere atan vatandaşlarımızın kontrolü. Biz bu denetimleri periyodik aralıklarla belirli dönemlerde yapıyoruz ancak bundan önce şeffaflık adına mutlaka kamera ile çekim yapıyoruz. Buradaki amacımız çekim yaptıktan sonra en yakın zabıta birimlerimizle beraber vatandaşımıza kamera ile tespit edildiğini ve bunun karşısında da Kabahatler Kanunu çerçevesinde çevreyi kirletme cezalarının işlemlerinin uygulanacağı söylüyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek" 

Bu kentte zabıta ekipleri sahada! Yere izmarit atanlar yandı - 2. Resim
Zabıta Müdürü Öndersev açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü'müzle koordine ederek vatandaşlarımızın izmaritlerini atabilecekleri çöp kutuları imal ettik ve bunları belediyemizin tespit ettiği en işlek noktaları yerleştirdik. Yapmış olduğumuz son denetimden neredeyse sokaklarımızda izmarit yok denilecek kadar azdı. Bu denetimlerin meyvesini topladığımızı görmek beni ve ekiplerimizin adına mutlu etti. Daha temiz daha yaşanılabilir Bilecik için hep beraber el ele diyoruz. Bunda da sizin vatandaşlarımızın katkılarını bekliyoruz" 

