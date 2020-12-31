Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşını da kapsayan 4 günlük kısıtlamanın başlamasına saatler kala, İstanbul’un bir çok noktasında olduğu gibi Mahmutbey Gişeler’de de trafikte yoğunluk oluştu. Mahmutbey Gişelerden Anadolu Yakası ve Edirne istikametine her iki yönde de yoğunluk yaşanırken, trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre megakentin trafiği yüzde 60 seviyelerine yükselirken, trafikteki araç yoğunluğu drone ile görüntülendi.